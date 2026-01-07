Владивосток отметит «Блинный день» кулинарным праздником 10 января

Мастер-классы пройдут в Национальном центре «Россия». Начало в 12:00, вход свободный. Бренд-шеф гастробара TOOMAN Владимир Кожевин в 12:00 покажет сливочные блинчики с персиковым соусом. В 13:00 основатель сети «Омлет станция» Азамат Мухамедов представит морской блин с крабовым припёком. В 14:00 бренд-шеф сети «ЕДА И ТОЧКА» Максим Прокопьев научит готовить дрожжевые блины из топлёного молока с мандариновым соусом. В 15:00 шеф-повар ресторана Cantina Егор Ерош завершит программу мастер-классом по шоколадным блинам с кремом и ягодами.