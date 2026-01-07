Американский режиссёр Тремблей принял православие в Крыму

Тремблей, постоянно проживающий на южном побережье полуострова, обвенчался со своей супругой Татьяной в православном храме в селе Холмовка Бахчисарайского района. Он отмечает, что живёт полноценной и счастливой жизнью, и скучает только по своим детям и внукам, оставшимся в США.
По словам режиссёра, в Крыму он занимается созданием видеоконтента и подкастов, целью которых является информирование и просвещение американской аудитории. Также он активно участвует в различных конференциях, форумах и семинарах, проходящих на полуострове.
Также Тремблей сообщил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о получении российского гражданства. Желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России привело документалиста в РФ. По его словам, страна открылась с другой стороны, и он захотел остаться здесь навсегда.
