Американский режиссёр Тремблей принял православие в Крыму

Американский режиссёр-документалист Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, принял православие. По его словам, он полюбил Россию, местную культуру, искусство и традиционные ценности. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Тремблей, постоянно проживающий на южном побережье полуострова, обвенчался со своей супругой Татьяной в православном храме в селе Холмовка Бахчисарайского района. Он отмечает, что живёт полноценной и счастливой жизнью, и скучает только по своим детям и внукам, оставшимся в США.

По словам режиссёра, в Крыму он занимается созданием видеоконтента и подкастов, целью которых является информирование и просвещение американской аудитории. Также он активно участвует в различных конференциях, форумах и семинарах, проходящих на полуострове.

Также Тремблей сообщил о намерении обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о получении российского гражданства. Желание узнать правду о возвращении Крыма в состав России привело документалиста в РФ. По его словам, страна открылась с другой стороны, и он захотел остаться здесь навсегда.

