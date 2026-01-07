Ричмонд
Венесуэла объявила недельный траур по погибшим из-за агрессии США

КАРАКАС, 7 января. /ТАСС/. Власти Венесуэлы объявили семидневный траур по погибшим военным и гражданским лицам в результате агрессии Соединенных Штатов 3 января.

Источник: AP 2024

«Мы официально объявили семидневный национальный траур по мученикам, которые отдали свои жизни с самоотдачей в защиту нашей святой родины во время преступного военного нападения, совершенного правительством Соединенных Штатов 3 января 2026 года», — заявила и.о. президента Боливарианской Республики Делси Родригес.

