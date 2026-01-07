Трамп сообщил, сколько нефти отдадут Соединенным Штатам власти Венесуэлы

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил, что временные власти Венесуэлы отдадут Америке 30−50 миллионов баррелей нефти.
— Я с удовольствием сообщаю, что временные власти Венесуэлы отдадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной подсанкционной нефти, — заявил он в социальной сети Truth Social.
По его словам, данная нефть будет продана по рыночной цене.
— Деньги будут находиться под моим контролем, как президента Соединенных Штатов, чтобы гарантировать, что они будут использованы на благо народов Венесуэлы и Америки, — подчеркнул глава Белого дома.
США могут конфисковать крипторезервы Венесуэлы после ареста президента страны Николаса Мадуро. Об этом 6 января сообщили в эфире канала CNBC. По данным СМИ, речь идет о непубличном фонде, содержащем, предположительно, до 600 тысяч BTC (около 60 миллиардов долларов). Соответствующие средства были собраны путем реализации нефти, золота и USDT в обход действующих санкций. Если произойдет блокировка этих активов, то может возникнуть существенный скачок стоимости криптовалюты.