Трамп сообщил, сколько нефти отдадут Соединенным Штатам власти Венесуэлы

США могут конфисковать крипторезервы Венесуэлы после ареста президента страны Николаса Мадуро. Об этом 6 января сообщили в эфире канала CNBC. По данным СМИ, речь идет о непубличном фонде, содержащем, предположительно, до 600 тысяч BTC (около 60 миллиардов долларов). Соответствующие средства были собраны путем реализации нефти, золота и USDT в обход действующих санкций. Если произойдет блокировка этих активов, то может возникнуть существенный скачок стоимости криптовалюты.