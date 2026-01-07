«Президент выходит за рамки»: в Конгрессе США осудили Трампа за Венесуэлу и призвали к импичменту

Американский лидер Дональд Трамп провел военную операцию в Венесуэле без одобрения Конгресса. Действия президента Соединенных Штатов оценили не все в Вашингтоне. Так, конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни осудила Дональда Трампа. Она призвала Демократическую партию объявить импичмент президенту США. Об этом конгрессвумен высказалась в беседе с зарубежной прессой.
Эйприл Макклейн Делэйни указала на превышение полномочий Дональдом Трампом. По ее словам, президент вновь пошел наперерез конституции страны. Он не просил одобрения Конгресса.
«Я не могу бездействовать, наблюдая, как президент вновь выходит за рамки своих полномочий и подрывает систему сдержек и противовесов», — заявила демократ.
Конгрессвумен указала на желание Дональда Трампа управлять Венесуэлой. Она также резко осудила незаконный захват венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Эйприл Макклейн Делэйни уточнила, что демократы должны призвать к импичменту. По ее словам, речь идет о защите конституционного порядка. Демократ также заявила, что ситуация подрывает порядки законодательной власти.
По данным WSJ, Вашингтон может сохранить в Венесуэле режим, лояльный Николасу Мадуро. Например, при должности, вероятно, оставят вице-президента страны Делси Родригес. После захвата Николаса Мадуро она исполняет обязанности главы Венесуэлы. В докладе ЦРУ отмечается, что это поможет на недолгий срок сохранить стабильность в государстве.
Как пишет Reuters, Делси Родригес получила в Венесуэле прозвища «царица» и «тигрица». Она является одной из самых жестких фигур в правительстве. Граждане считают ее влиятельной. По версии Николаса Мадуро, политик вложила много сил в защиту социалистического режима в стране.
Москва между тем осудила действия Вашингтона в отношении Венесуэлы. Россия выразила поддержку шагам властей, направленным на защиту государственного суверенитета и обеспечение национальных интересов. Как подчеркнули в Министерстве иностранных дел РФ, Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного вмешательства извне.