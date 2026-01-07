Губернатор ХМАО Кухарук обратился к жителям региона в Рождество

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО призвало жителей соблюдать меры безопасности в храмах на Рождество Христово: следить за одеждой и волосами при зажигании свечей, не допускать скопления людей у подсвечников, внимательно наблюдать за детьми и заранее узнавать пути эвакуации. В ведомстве уточнили, что для предотвращения ожогов следует держать под свечой бумагу или платок, а в случае возгорания одежды — быстро снять ее и потушить пламя огнетушителем или плотной тканью.