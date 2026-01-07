Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор ХМАО Кухарук обратился к жителям региона в Рождество

Губернатор ХМАО обратился к жителям региона с праздничным поздравлением в честь Рождества Христова. В своем обращении он поделился впечатлениями от участия в ночной службе и пожелал землякам душевного света и сил.

Кухарук посетил ночную службу в Воскресенском кафедральном соборе Ханты‑Мансийска.

Губернатор ХМАО обратился к жителям региона с праздничным поздравлением в честь Рождества Христова. В своем обращении он поделился впечатлениями от участия в ночной службе и пожелал землякам душевного света и сил.

«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым! Разделил радость праздника с земляками на ночной службе в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска», — написал Кухарук в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО призвало жителей соблюдать меры безопасности в храмах на Рождество Христово: следить за одеждой и волосами при зажигании свечей, не допускать скопления людей у подсвечников, внимательно наблюдать за детьми и заранее узнавать пути эвакуации. В ведомстве уточнили, что для предотвращения ожогов следует держать под свечой бумагу или платок, а в случае возгорания одежды — быстро снять ее и потушить пламя огнетушителем или плотной тканью.