Губернатор ХМАО Кухарук обратился к жителям региона в Рождество

Кухарук посетил ночную службу в Воскресенском кафедральном соборе Ханты‑Мансийска.
Губернатор ХМАО обратился к жителям региона с праздничным поздравлением в честь Рождества Христова. В своем обращении он поделился впечатлениями от участия в ночной службе и пожелал землякам душевного света и сил.
«Дорогие друзья, от всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым! Разделил радость праздника с земляками на ночной службе в Воскресенском кафедральном соборе Ханты-Мансийска», — написал Кухарук в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО призвало жителей соблюдать меры безопасности в храмах на Рождество Христово: следить за одеждой и волосами при зажигании свечей, не допускать скопления людей у подсвечников, внимательно наблюдать за детьми и заранее узнавать пути эвакуации. В ведомстве уточнили, что для предотвращения ожогов следует держать под свечой бумагу или платок, а в случае возгорания одежды — быстро снять ее и потушить пламя огнетушителем или плотной тканью.