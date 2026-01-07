В Роскачестве сообщили о планах утвердить ГОСТ на шаурму

В настоящее время завершается доработка первой редакции документа с учётом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения. В ГОСТе планируется закрепить определения таких терминов, как «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установить требования как к блюдам, которые готовятся при потребителе, так и к упакованной продукции, реализуемой в торговых сетях.