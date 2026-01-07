Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роскачестве сообщили о планах утвердить ГОСТ на шаурму

ГОСТ на шаурму планируется утвердить в конце 2026 года. Как сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов, в ведомстве стремятся создать качественный и практичный документ, который сможет реально применяться в сфере общественного питания и пищевой промышленности.

Ожидается, что после вступления ГОСТа в силу он установит прозрачные и единообразные правила для отрасли, что повысит доверие потребителей к продукции. Разработка стандарта вызвала значительный интерес как у профессионального сообщества, так и у покупателей.

В настоящее время завершается доработка первой редакции документа с учётом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения. В ГОСТе планируется закрепить определения таких терминов, как «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установить требования как к блюдам, которые готовятся при потребителе, так и к упакованной продукции, реализуемой в торговых сетях.

Ранее врач объяснила, почему бургер и шаурма так манят при похмелье. Кроме того, гастроэнтеролог рассказала, кому нельзя пропускать завтрак. А ещё россиянам подсказали, как держать аппетит под контролем во время похудения.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.