В Роскачестве сообщили о планах утвердить ГОСТ на шаурму

Ожидается, что после вступления ГОСТа в силу он установит прозрачные и единообразные правила для отрасли, что повысит доверие потребителей к продукции. Разработка стандарта вызвала значительный интерес как у профессионального сообщества, так и у покупателей.
В настоящее время завершается доработка первой редакции документа с учётом замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения. В ГОСТе планируется закрепить определения таких терминов, как «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб», а также установить требования как к блюдам, которые готовятся при потребителе, так и к упакованной продукции, реализуемой в торговых сетях.
