В Госдуме рассказали, кому ждать повышения пенсии в 2026 году

Он также уточнил, что страховые пенсии не будут индексироваться дважды в 2026 году — весь запланированный рост будет осуществлён в январе. Узнать точный размер своей пенсии и детали ёе начисления можно в личном кабинете Социального фонда, через выписку индивидуального лицевого счета, а также в МФЦ или клиентской службе фонда.