В Госдуме рассказали, кому ждать повышения пенсии в 2026 году

«Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям», — приводит РИА «Новости» слова парламентария.
Депутат сообщил, что в 2026 году пенсии будут повышаться трижды. С 1 января страховые пенсии (по старости, инвалидности и по потере кормильца) вырастут на 7,6%. С 1 апреля ожидается увеличение социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению на 6,8%. А с 1 октября военные пенсии будут пересчитаны с учетом роста денежного довольствия на 4%.
Он также уточнил, что страховые пенсии не будут индексироваться дважды в 2026 году — весь запланированный рост будет осуществлён в январе. Узнать точный размер своей пенсии и детали ёе начисления можно в личном кабинете Социального фонда, через выписку индивидуального лицевого счета, а также в МФЦ или клиентской службе фонда.
Ранее российские власти закрепили за пенсионерами защиту от инфляции: страховые пенсии по старости будут индексироваться не ниже её уровня. Мера напрямую повысит качество жизни пожилых, обеспечив финансовую подушку. Страховые пенсии — самые массовые: по старости, инвалидности или потере кормильца. Их размер — фиксированная выплата плюс баллы ИПК от стажа и зарплаты.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.