Венесуэла объявила неделю траура по погибшим в ходе операции США военным

В результате американской военной операции в Венесуэле погибли около двух десятков офицеров. В стране объявили семидневный траур. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, пишет Reuters.
Как сообщает агентство, при нападении США погибли также 32 военных и полицейских из Кубы. Они работали в Венесуэле. Власти Кубы также объявили двухдневный траур.
В материале подчеркивается, что Вашингтон предупредил главу МВД Венесуэлы о необходимости сотрудничества с США. Он может стать «потенциальной целью» в случае неподчинения, говорится в статье.
МИД России поддержал Делси Родригес. Согласно заявлению ведомства, Москва желает ей успехов на посту. Россия видит стремление властей Венесуэлы к объединению народа перед лицом угрозы извне и поддерживает эти начинания.