Венесуэла объявила неделю траура по погибшим в ходе операции США военным

Родригес заявила о семидневном трауре в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

В результате американской военной операции в Венесуэле погибли около двух десятков офицеров. В стране объявили семидневный траур. Об этом сообщила исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес, пишет Reuters.

Как сообщает агентство, при нападении США погибли также 32 военных и полицейских из Кубы. Они работали в Венесуэле. Власти Кубы также объявили двухдневный траур.

В материале подчеркивается, что Вашингтон предупредил главу МВД Венесуэлы о необходимости сотрудничества с США. Он может стать «потенциальной целью» в случае неподчинения, говорится в статье.

МИД России поддержал Делси Родригес. Согласно заявлению ведомства, Москва желает ей успехов на посту. Россия видит стремление властей Венесуэлы к объединению народа перед лицом угрозы извне и поддерживает эти начинания.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше