Более 140 единиц техники расчищают Владивосток после ночного снегопада

Для расчистки дорог и тротуаров в краевом центре задействовано 142 единицы спецтехники и 221 сотрудник МУП «Содержание городских территорий» (СГТ). Снег начался вчера вечером и закончился сегодня около 06:00 утра. По данным метеонаблюдений, количество выпавших осадков составило 2 мм, что привело к образованию снежного покрова высотой 3 сантиметра.