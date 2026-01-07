Более 140 единиц техники расчищают Владивосток после ночного снегопада

Ночной снегопад, принесший во Владивосток около трёх сантиметров снега, потребовал круглосуточного привлечения городской спецтехники. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Для расчистки дорог и тротуаров в краевом центре задействовано 142 единицы спецтехники и 221 сотрудник МУП «Содержание городских территорий» (СГТ). Снег начался вчера вечером и закончился сегодня около 06:00 утра. По данным метеонаблюдений, количество выпавших осадков составило 2 мм, что привело к образованию снежного покрова высотой 3 сантиметра.
Сообщить о последствиях непогоды на дорогах и во дворах жители могут по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС): 8 (423) 2222−333.
Напомним, снежная и ветреная погода ожидается в Приморье в Рождество, 7 января. В крае прогнозируется снег, который к вечеру усилится. На дорогах образуется гололедица и снежный накат. Ветер западный, северо-западный, умеренный до сильного.