Правда или миф? Ветеринар рассказал, нужно ли кошкам больше еды зимой

Для большинства домашних кошек, живущих в отапливаемом помещении, потребность в калориях не увеличивается существенно даже в мороз. Основным фактором, влияющим на аппетит, он назвал физическую активность. Если кошка много двигается и бывает на улице, её энергозатраты могут немного возрасти, что допускает небольшое увеличение порции. Однако для питомцев, ведущих преимущественно домашний образ жизни в комфортной температуре, дополнительная еда не требуется.