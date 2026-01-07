Правда или миф? Ветеринар рассказал, нужно ли кошкам больше еды зимой

Для большинства домашних кошек, живущих в отапливаемом помещении, потребность в калориях не увеличивается существенно даже в мороз. Основным фактором, влияющим на аппетит, он назвал физическую активность. Если кошка много двигается и бывает на улице, её энергозатраты могут немного возрасти, что допускает небольшое увеличение порции. Однако для питомцев, ведущих преимущественно домашний образ жизни в комфортной температуре, дополнительная еда не требуется.
Важно учитывать и индивидуальные особенности животного. Молодые, растущие котята, а также животные с повышенным метаболизмом могут требовать больше пищи зимой, в то время как пожилые кошки, кошки с малой активностью или склонные к полноте — наоборот, нуждаются в контроле рациона, чтобы избежать набора лишнего веса.
Андрей Руденко.
Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры ветеринарной медицины Университета РОСБИОТЕХ.
Эксперт подчеркнул, что качество корма важнее его количества. Зимой, по его словам, следует выбирать полноценный и сбалансированный корм. Для кошек, бывающих на улице, полезны продукты с достаточным содержанием жиров и калорий для поддержания энергии и терморегуляции.
Кроме того, профессор посоветовал ориентироваться на самочувствие и вес питомца. Изменения в аппетите, весе или активности могут сигнализировать о необходимости корректировки питания, которую следует проводить постепенно.
«Таким образом, утверждение, что кошкам нужно больше еды зимой, не является универсальной истиной. Для домашних питомцев, живущих в тепле, рацион остаётся прежним; увеличение количества корма требуется только для активных животных, находящихся на холоде, и должно быть умеренным», — подчеркнул собеседник Life.ru.
