Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Рождеством

Глава Владивостока Константин Шестаков в праздничном обращении поздравил жителей города с Рождеством Христовым. Он пожелал горожанам, чтобы этот светлый праздник наполнил их дома теплом, а сердца — добром и верой в лучшее.
В своём поздравлении мэр также отметил особую ценность зимних каникул как времени для семейного отдыха. «Это уникальная возможность провести больше времени вместе, насладиться домашним уютом, активно провести время на свежем воздухе и создать тёплые воспоминания», — подчеркнул Шестаков.
Обращение завершилось традиционными пожеланиями мира, добра, гармонии и исполнения желаний в наступившем году.