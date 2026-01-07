Ричмонд
Мэр Владивостока Константин Шестаков поздравил горожан с Рождеством

Глава приморской столицы пожелал жителям мира и гармонии.

Источник: Аргументы и факты

Глава Владивостока Константин Шестаков в праздничном обращении поздравил жителей города с Рождеством Христовым. Он пожелал горожанам, чтобы этот светлый праздник наполнил их дома теплом, а сердца — добром и верой в лучшее.

В своём поздравлении мэр также отметил особую ценность зимних каникул как времени для семейного отдыха. «Это уникальная возможность провести больше времени вместе, насладиться домашним уютом, активно провести время на свежем воздухе и создать тёплые воспоминания», — подчеркнул Шестаков.

Обращение завершилось традиционными пожеланиями мира, добра, гармонии и исполнения желаний в наступившем году.