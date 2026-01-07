Высокопоставленные чиновники пришли на рождественскую службу в главный храм Кургана.
Курганские VIP посетили ночную рождественскую службу в главном храме города — соборе Александра Невского. Вместе со всеми прихожанами, среди которых было немало детей, они молились за ночной Литургией. Об этом сообщает епархия.
«За ночной Литургией молились заместитель губернатора Курганской области по социальной политике Наталья Кирилова, гендиректор АО “Газпром газораспределение Курган”, член Императорского Православного Палестинского общества Олег Попов с дочерью, депутат Курганской облдумы, генеральный директор ЗАО “Картофель” Вячеслав Немиров, начальник Управления культуры Наталья Гончаренко, директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Цуканов, многочисленные жители Кургана и гости города. Среди молившихся на ночном богослужении было немало детей разного возраста», — сообщается в группе Курганской епархии в соцсети «ВКонтакте».
На праздничном ночном Рождественском богослужении велась онлайн-трансляция. Митрополиту Курганскому и Белозерскому Даниилу сослужили клирики собора. Песнопения исполнял смешанный архиерейский хор.
Рождественские службы и мероприятия в Кургане проходят на фоне обширной новогодней программы, подготовленной городскими властями. Ранее для детей льготных категорий во Дворце детского творчества состоялась Елка главы города, а администрация опубликовала афишу праздничных событий, включающую елки, уличные гуляния и концерты почти во всех районах города.