Курганские VIP посетили ночную рождественскую службу

Рождественские службы и мероприятия в Кургане проходят на фоне обширной новогодней программы, подготовленной городскими властями. Ранее для детей льготных категорий во Дворце детского творчества состоялась Елка главы города, а администрация опубликовала афишу праздничных событий, включающую елки, уличные гуляния и концерты почти во всех районах города.