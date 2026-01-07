Ричмонд
Путин встретил Рождество вместе с военнослужащими

Путин на рождественской службе пожелал военным, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин посетил рождественское богослужение в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье, вместе с ним были на службе присутствовали российские военнослужащие и их семьи.

В их числе были трое Героев России. Глава государства в последние годы традиционно встречает этот праздник в кругу военных и их семей. Путин также обратился к бойцам спецоперации, присутствующим на службе, поздравив их.

«Я поздравляю вас с Рождеством Христовым, хочу поздравить вас и с наступившим Новым годом. Хочу пожелать, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом с вами», — сказал президент.

Кроме того, российский лидер выразил военнослужащим благодарность за их службу.

Напомним, ранее Кремль опубликовал телеграмму, в которой Путин поздравил православных верующих по случаю Рождества Христова. Он выразил тёплые пожелания и отметил значение этого праздника как значимого духовного события для миллионов людей.

С Рождеством Христовым также поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви призвал неверующих открыть сердце Богу в канун Рождества. Патриарх подчеркнул, что мир может исцелиться благодаря присутствию Бога и высоте христианского призвания.