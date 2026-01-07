Роспотребнадзор рассказал о правилах аренды спортинвентаря

Новогодние праздники — хорошая возможность для активного зимнего отдыха. Лыжи, коньки, сноуборды, санки и тюбинги можно взять в аренду в парках, спортивных клубах, пансионатах и других местах. Договор аренды спортивного инвентаря может быть заключен как устно, так и письменно. Он подтверждается квитанцией, чеком или другим документом с реквизитами прокатчика.