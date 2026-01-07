В Британии назвали четыре пути США по Гренландии: как могут присоединить остров

Третий возможный путь Вашингтона — заключение Договора о свободной ассоциации. Так, Штаты предоставят финансовую поддержку, а взамен получат право на решение всех вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления. Четвертый вариант подразумевает сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове и заключением сделок с американскими компаниями по разведке месторождений полезных ископаемых, пишет автор.