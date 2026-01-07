В Британии назвали четыре пути США по Гренландии: как могут присоединить остров

Американские власти намерены присоединить Гренландию к США. Этого можно добиться четырьмя способами. Возможные дальнейшие американские действия обозначила британская газета The Times.
Автор назвал первым вариантом вторжение американцев на остров. Этот план подразумевает оккупацию. В качестве второго сценария служит сделка. По данным газеты, США могут выкупить Гренландию у Дании.
Третий возможный путь Вашингтона — заключение Договора о свободной ассоциации. Так, Штаты предоставят финансовую поддержку, а взамен получат право на решение всех вопросов обороны с сохранением внутреннего самоуправления. Четвертый вариант подразумевает сохранение статуса Гренландии как территории Дании с одновременным увеличением военного присутствия США на острове и заключением сделок с американскими компаниями по разведке месторождений полезных ископаемых, пишет автор.
Как утверждает Белый дом, Вашингтон может провести военную операцию для присоединения Гренландии. Такой путь является одним из вариантов для приобретения острова, говорится в заявлении.