В ОП рассказали о пике мошенничества в новогодние праздники

Он подчеркнул, что коды, пароли, иные ключевые слова, секретные пароли никто не должен запрашивать у пользователя, а если такое происходит, значит, — это мошенники. Машаров также напомнил о правилах цифровой гигиены: не переводить денежные средства третьим лицам по их запросу; не называть коды и проходить по ссылкам, присланным от третьих лиц; не реагировать на угрозы и запугивания якобы от сотрудников правоохранительных органов.