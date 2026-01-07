Получатели страховых пенсий получат прибавку в 2026 году

Депутат пояснил, что повышение пенсий в 2026 году будет проходить поэтапно. С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца вырастут на 7,6%. С 1 апреля планируется увеличить на 6,8% социальные пенсии и по государственному пенсионному обеспечению. В это число входят инвалиды и некоторые льготные категории. С 1 октября военные пенсии пересчитают вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих на 4%.