Получатели страховых пенсий получат прибавку в 2026 году

Повышение будет проходить поэтапно.
Все получатели страховых и социальных пенсий, а также военные пенсионеры получат прибавку к выплатам в 2026 году. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
«Кто получит прибавку: все получатели страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, получатели социальных пенсий, военные пенсионеры и приравненные категории по ведомственным пенсиям», — сказал Панеш. Его слова приводит РИА Новости.
Депутат пояснил, что повышение пенсий в 2026 году будет проходить поэтапно. С 1 января страховые пенсии по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца вырастут на 7,6%. С 1 апреля планируется увеличить на 6,8% социальные пенсии и по государственному пенсионному обеспечению. В это число входят инвалиды и некоторые льготные категории. С 1 октября военные пенсии пересчитают вслед за увеличением денежного довольствия военнослужащих на 4%.
Отдельно Панеш подчеркнул, что в этом году не предусмотрено дополнительное, второе по счету повышение страховых выплат. «Двойной индексации страховых пенсий в течение 2026 года нет, весь рост заложен в январскую индексацию», — добавил депутат.