«Деньги будут контролироваться мной»: Трамп анонсировал передачу Венесуэлой нефти США

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по венесуэльской нефти. По его словам, власти страны передадут Вашингтону до 50 миллионов баррелей ресурса. Нефть поступит в США для продажи, уточнил президент Соединенных Штатов в соцсети.
Хозяин Белого дома пояснил, что Каракас передаст Вашингтону нефть, находящуюся под санкциями. Он также заверил, что средства пойдут на «благо» венесуэльского и американского народов.
«Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом Соединенных Штатов Америки», — подытожил Дональд Трамп.
Газета The Times тем временем назвала вероятные действия США для присоединения Гренландии. Этого можно добиться четырьмя способами. В числе вариантов, например, вторжение американцев на остров. Этот план подразумевает оккупацию.