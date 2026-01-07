Ричмонд
«Деньги будут контролироваться мной»: Трамп анонсировал передачу Венесуэлой нефти США

Трамп: Венесуэла передаст США до 50 миллионов баррелей нефти для продажи.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлениями по венесуэльской нефти. По его словам, власти страны передадут Вашингтону до 50 миллионов баррелей ресурса. Нефть поступит в США для продажи, уточнил президент Соединенных Штатов в соцсети.

Хозяин Белого дома пояснил, что Каракас передаст Вашингтону нефть, находящуюся под санкциями. Он также заверил, что средства пойдут на «благо» венесуэльского и американского народов.

«Эта нефть будет продаваться по рыночной цене, и эти деньги будут контролироваться мной, как президентом Соединенных Штатов Америки», — подытожил Дональд Трамп.

Газета The Times тем временем назвала вероятные действия США для присоединения Гренландии. Этого можно добиться четырьмя способами. В числе вариантов, например, вторжение американцев на остров. Этот план подразумевает оккупацию.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше