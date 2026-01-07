Ричмонд
Пассажирские поезда задерживаются по пути во Владивосток

Сход вагонов с углем произошел в Амурской области.

Источник: Комсомольская правда

Два пассажирских поезда, задержанные из-за происшествия в Амурской области, вернулись к плановому расписанию. Речь идет о поезде № 9 Владивосток — Москва и поезде № 2 Москва — Владивосток. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

ЧП произошло 5 января на перегоне Гудачи — Гонжа Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда с углем. Люди не пострадали, материальный ущерб превысил миллион рублей.

6 января поезд № 9 был введен в график по станции Чита, а поезд № 2 — по станции Хабаровск. Для восстановления движения по маршрутам были сформированы резервные составы.

При этом железнодорожное сообщение на участке продолжает восстанавливаться. В настоящее время задерживаются 12 пассажирских поездов. Информация об изменениях в расписании доводится до пассажиров в оперативном порядке.

Обо всех корректировках времени отправления и прибытия пассажиров информируют с помощью смс-уведомлений. Информацию о движении поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 800 775−00−00.