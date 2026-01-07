Пассажирские поезда задерживаются по пути во Владивосток

Обо всех корректировках времени отправления и прибытия пассажиров информируют с помощью смс-уведомлений. Информацию о движении поездов можно уточнить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов: 8 800 775−00−00 .