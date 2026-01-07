Ричмонд
Дмитрий Демешин: Заветы и заповеди христианства — неотъемлемая часть нашей души

Губернатор Хабаровского края поздравил жителей с Рождеством Христовым.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поздравил жителей со Светлым Праздником Рождества Христова, отметив, что память о явлении Спасителя до сих пор не угасла и спустя более дух тысяч лет живы библейские заветы и учения Сына Божия. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сославшись на слова Президента России Владимира Путина, глава добавил, что заповеди христианства о добре, любви, бескорыстной помощи актуальны и являются фундаментом для нравственных ценностей страны. Именно вера была тем светом, который вел Отечество к победам, помогал искать силы и двигаться вперед, к новым свершениям.

«Ежедневно мы молимся за наше Отечество, за наше воинство, которое бережет нашу Родину, за всех, кто сегодня нуждается в утешении, — прокомментировал Дмитрий Демешин. — Все вместе мы помогаем нашим братьям и сестрам на Донбассе и воинам на передовой, трудимся на благо будущей Победы и будущих поколений».

Речь чиновник завершил пожеланиями благополучия и всего самого светлого в каждый дом.