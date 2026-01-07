Приморского иноагента оштрафовали за непредоставление отчётности

В судебном решении отмечено, что привлечение к ответственности за аналогичное нарушение носит повторный характер, что было учтено как отягчающее обстоятельство. Ранее в СМИ и социальных сетях появлялась информация о том, что Дзугкоева* ассоциировалась с деятельностью запрещённого в России движения ЛГБТ**. Также сообщалось, что она уже более трёх лет проживает в Германии, сохраняя российское гражданство и регистрацию.