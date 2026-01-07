Приморского иноагента оштрафовали за непредоставление отчётности

Надеждинский районный суд Приморского края оштрафовал на 30 тысяч рублей Регину Дзугкоеву*, признанную иностранным агентом, за повторное нарушение правил отчётности. Об этом сообщает ОПС-медиа.
Сообщается, что женщина не предоставила в Министерство юстиции РФ сведения о своей деятельности и источниках финансирования, что является административным правонарушением по статье 19.34 КоАП РФ.
В судебном решении отмечено, что привлечение к ответственности за аналогичное нарушение носит повторный характер, что было учтено как отягчающее обстоятельство. Ранее в СМИ и социальных сетях появлялась информация о том, что Дзугкоева* ассоциировалась с деятельностью запрещённого в России движения ЛГБТ**. Также сообщалось, что она уже более трёх лет проживает в Германии, сохраняя российское гражданство и регистрацию.
*признана в России иностранным агентом по решению Минюста России;
**запрещённое в России судом движение, признанное на территории страны экстремистским.