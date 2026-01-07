Полет дронов над местом размещения системы ПРО Arrow 3 зафиксировали в Германии

Неопознанные БПЛА заметили в районе размещения израильской системы противоракетной обороны Arrow 3 («Хец-3») на востоке ФРГ перед ее вводом в строй. Об этом сообщили телерадиокомпании WDR и NDR, ссылаясь на данные внутреннего расследования, проведенного Бундесвером.
Уточняется, что три подозрительных беспилотника «неизвестного типа» кружили на высоте около 100 метров над радарной установкой системы, которая находится в местечке Аннабург.
— Это произошло 1 декабря — за два дня до официального запуска в эксплуатацию Arrow 3. После обнаружения БПЛА представители оперативной команды Бундесвера попытались сбить их из автоматической винтовки с оптическим прицелом, однако это не удалось, — сказано в статье.
Об инциденте были проинформированы военная полиция и военная контрразведка. Также заявление о правонарушении поступило в местные правоохранительные органы.
В Бундесвере подтвердили журналистам инцидент, но детали, в частности по количеству БПЛА, не привели по соображениям безопасности.
В октябре 2025 года 15 неопознанных беспилотников заметили в Бельгии над авиабазой Эльзенборн на границе с Германией. Об этом сообщили в пресс-службе бельгийского Минобороны.