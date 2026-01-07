Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США умер экс-агент ЦРУ, приговорённый к пожизненному сроку за шпионаж в пользу Москвы

Бывший сотрудник контрразведки ЦРУ Олдрич Эймс, приговорённый к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Москвы, умер в американской тюрьме. Согласно ответу управления тюрем США, его смерть наступила 5 января, сообщает РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Скончался 5 января 2026 года», — говорится в полученном в ответе управления тюрем США.

В 1994 году Олдрич был осужден к пожизненному заключению за деятельность, связанную со шпионажем в интересах Советского Союза и Российской Федерации. Он несколько раз давал интервью американским журналистам и неоднократно говорил, что помимо денег к сотрудничеству с советскими спецслужбами его привела ненависть к политике Соединённых Штатов. По словам Эймса, ЦРУ было создано не для защиты страны от нападения, а в целях порабощения любой страны в любой точке земного шара.

Ранее стало известно, что калининградец Сергей Вагин, задержанный по указанию ЦРУ и проведший три года и четыре месяца в колумбийском СИЗО, наконец-то был освобождён. С конца июля он начал новую голодовку в знак протеста против обвинений, которые считал совершенно необоснованными.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше