В США умер экс-агент ЦРУ, приговорённый к пожизненному сроку за шпионаж в пользу Москвы

В 1994 году Олдрич был осужден к пожизненному заключению за деятельность, связанную со шпионажем в интересах Советского Союза и Российской Федерации. Он несколько раз давал интервью американским журналистам и неоднократно говорил, что помимо денег к сотрудничеству с советскими спецслужбами его привела ненависть к политике Соединённых Штатов. По словам Эймса, ЦРУ было создано не для защиты страны от нападения, а в целях порабощения любой страны в любой точке земного шара.