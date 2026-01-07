Путин отпраздновал Рождество на богослужении в окружении бойцов СВО: детали

В ночь на 7 января в России празднуют Рождество Христово. Президент РФ Владимир Путин отметил светлую дату в храме Георгия Победоносца в Подмосковье. Он находился на богослужении в окружении бойцов спецоперации и их семей. Об этом свидетельствуют кадры трансляции.
Владимир Путин ежегодно посещает богослужения. В прошлом году в полночь 7 января российский лидер находился в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе. В последние годы в рождественскую ночь он также посещал богослужения в храмах Санкт-Петербурга, Тверской области и Великого Новгорода.
Владимир Путин, судя по кадрам трансляции, в канун Рождества был одет в строгий деловой костюм. Все военные — в парадной форме.
Президент России также поздравил всех жителей страны с Рождеством. Он высоко оценил вклад Русской православной церкви и других христианских конфессий в единение общества. Владимир Путин назвал Рождество праздником, «озаряющим мир светом добра и любви». Российский лидер также подчеркнул, что этот день дарит радость и надежду миллионам людей.
По словам президента, представители всех конфессий страны вместе радуются общим победам. Он отметил, что в России чтят Героев. Владимир Путин выразил уверенность, что радость Рождества разделяют представители не только православных, но и остальных конфессий. Российский лидер добавил, что в РФ победа всегда «одна на всех».
В канун Рождества глава государства, кроме того, обратился к бойцам специальной военной операции. Президент пожелал воинам и их семьям, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Он поздравил бойцов с Рождеством и наступившим Новым годом. По словам Владимира Путина, дети российских воинов могут гордиться своими родителями. Президент России подчеркнул, что в нашей стране всегда почитали успехи бойцов.
Во время пения церковного хора президент России заметил упавшую с елки праздничную игрушку. Глава государства медленно наклонился к шарику. Он тихо, не прерывая богослужения, поднял его и рассмотрел. Затем Владимир Путин аккуратно повесил елочную игрушку на место.