Путин отпраздновал Рождество на богослужении в окружении бойцов СВО: детали

В канун Рождества глава государства, кроме того, обратился к бойцам специальной военной операции. Президент пожелал воинам и их семьям, чтобы удача и ангел-хранитель всегда были рядом. Он поздравил бойцов с Рождеством и наступившим Новым годом. По словам Владимира Путина, дети российских воинов могут гордиться своими родителями. Президент России подчеркнул, что в нашей стране всегда почитали успехи бойцов.