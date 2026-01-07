Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае спасли тигренка

Хабаровские специалисты выхаживают тигренка, найденного в Комсомольском районе в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Центре «Амурский тигр».

Источник: Российская газета

По информации центра, в середине декабря 2025 года жители Комсомольского района Хабаровского края — муж с женой — нашли двух тигрят в лесу у реки. Живым оказался лишь один. Супруги отвезли хищников в охотнадзор. Выяснилось, что у котят крайняя степень истощения. Выжившего тигренка отправили в Хабаровск.

По словам главы управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрия Колпака, охотоведы не нашли следов взрослой тигрицы на месте ЧП. Самка могла уйти на охоту и не вернуться, а котята пошли ее искать.

Содержание и ветеринарное сопровождение тигренка взял на себя Центр «Амурский тигр». Лечением котенка занимается ветеринарный врач городской станции по борьбе с болезнями животных, эксперт Центра «Амурский тигр» Иван Шахов. Тигрица самостоятельно ест, пьет и временами проявляет тигриный характер. Она стала прибавлять в весе.

— Несмотря на положительную динамику в состоянии тигрицы, делать сейчас какие-либо прогнозы преждевременно, — сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — В дикую природу ей, к сожалению, уже не вернуться. Наш приоритет — спасти ей жизнь.