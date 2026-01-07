В Хабаровском крае спасли тигренка

По информации центра, в середине декабря 2025 года жители Комсомольского района Хабаровского края — муж с женой — нашли двух тигрят в лесу у реки. Живым оказался лишь один. Супруги отвезли хищников в охотнадзор. Выяснилось, что у котят крайняя степень истощения. Выжившего тигренка отправили в Хабаровск.
По словам главы управления охотничьего хозяйства правительства региона Юрия Колпака, охотоведы не нашли следов взрослой тигрицы на месте ЧП. Самка могла уйти на охоту и не вернуться, а котята пошли ее искать.
Содержание и ветеринарное сопровождение тигренка взял на себя Центр «Амурский тигр». Лечением котенка занимается ветеринарный врач городской станции по борьбе с болезнями животных, эксперт Центра «Амурский тигр» Иван Шахов. Тигрица самостоятельно ест, пьет и временами проявляет тигриный характер. Она стала прибавлять в весе.
— Несмотря на положительную динамику в состоянии тигрицы, делать сейчас какие-либо прогнозы преждевременно, — сказал гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. — В дикую природу ей, к сожалению, уже не вернуться. Наш приоритет — спасти ей жизнь.