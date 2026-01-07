В Хабаровском крае спасли тигренка

По информации центра, в середине декабря 2025 года жители Комсомольского района Хабаровского края — муж с женой — нашли двух тигрят в лесу у реки. Живым оказался лишь один. Супруги отвезли хищников в охотнадзор. Выяснилось, что у котят крайняя степень истощения. Выжившего тигренка отправили в Хабаровск.