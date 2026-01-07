Bild: Циркачи с Украины упали с шестиметровой высоты на выступлении в Штутгарте

Двое украинских артистов упали с шестиметровой высоты во время представления в цирке Штутгарта на юго-западе ФРГ. Об этом во вторник, 6 января, сообщило издание Bild.
Уточняется, что они получили травмы, их доставили в больницу. Инцидент произошел на глазах примерно 2,4 тысячи зрителей.
Речь идет об артистах украинского дуэта Flight of Passion — мужчине и женщине. Они поднимались в воздух на специальных лентах и упали с высоты пяти-шести метров.
Что стало причиной происшествия, пока неизвестно. Полиция начала расследование.
25 октября 2025 года цирковой артист потерял сознание прямо во время представления в Казани. Актер неудачно приземлился во время выполнения трюка, его госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Инцидент произошел в ходе экстрим-шоу «Одержимые» в Казанском цирке. Артист Матвей Циренщиков, выступающий на BMX-велосипеде, неудачно приземлился после прыжка, ударился головой о манеж и потерял сознание.