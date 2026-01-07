Bild: Циркачи с Украины упали с шестиметровой высоты на выступлении в Штутгарте

25 октября 2025 года цирковой артист потерял сознание прямо во время представления в Казани. Актер неудачно приземлился во время выполнения трюка, его госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Инцидент произошел в ходе экстрим-шоу «Одержимые» в Казанском цирке. Артист Матвей Циренщиков, выступающий на BMX-велосипеде, неудачно приземлился после прыжка, ударился головой о манеж и потерял сознание.