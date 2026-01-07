Ричмонд
Под Новосибирском открыли вторую ледовую переправу в Ордынском районе

5 января в Ордынском районе Новосибирской области начала работу ледовая переправа «Ордынское — Нижнекаменка». Она проходит через Новосибирское водохранилище и значительно сокращает путь между населёнными пунктами, позволяя избежать многокилометрового объезда. Об этом сообщили в МЧС Новосибирска.

Источник: МЧС РФ

Переправа официально оборудована и принята комиссией. Толщина льда составляет от 35 до 45 сантиметров, что позволяет движение автомобилей массой до пяти тонн. Организовано две полосы движения. Переправа работает ежедневно с 08:30 до 18:30.

На обоих берегах дежурят спасательные посты. Водителей просят строго соблюдать правила безопасности: не выезжать на лёд вне оборудованных переправ, не превышать скорость, не останавливаться и не разворачиваться на маршруте. В условиях метели рекомендуется отказаться от поездок.

Это уже вторая ледовая переправа, открытая в Ордынском районе этой зимой. В конце декабря начала работать переправа «Спирино — Чингис».