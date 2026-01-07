В Новосибирской области запустили социальный навигатор в мессенджере MAX

Минцифра и Минтруда Новосибирской области внедрили «Социальный навигатор НСО» в мессенджере МАХ. Теперь местные жители могут получить там от виртуального помощника консультацию по мерам социальной поддержки и субсидиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития и связи.
— Виртуальный консультант Николай также сможет предоставить актуальную информацию о работе центров социальной поддержки населения и клиентских служб с графиком работы и адресами, — добавил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.
Виртуальный помощник работает в круглосуточном режиме.