В Новосибирской области запустили социальный навигатор в мессенджере MAX

Минцифра и Минтруда Новосибирской области внедрили «Социальный навигатор НСО» в мессенджере МАХ. Теперь местные жители могут получить там от виртуального помощника консультацию по мерам социальной поддержки и субсидиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития и связи.