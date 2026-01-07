Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области запустили социальный навигатор в мессенджере MAX

Виртуальный помощник проконсультирует местных жителей по мерам социальной поддержки и субсидиям.

Источник: Комсомольская правда

Минцифра и Минтруда Новосибирской области внедрили «Социальный навигатор НСО» в мессенджере МАХ. Теперь местные жители могут получить там от виртуального помощника консультацию по мерам социальной поддержки и субсидиям. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства цифрового развития и связи.

— Виртуальный консультант Николай также сможет предоставить актуальную информацию о работе центров социальной поддержки населения и клиентских служб с графиком работы и адресами, — добавил министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь.

Виртуальный помощник работает в круглосуточном режиме.