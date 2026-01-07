Ещё один приятный сюрприз — с 1 февраля повысят все социальные выплаты

Одновременно проиндексируют стоимость набора социальных услуг (НСУ), который включает обеспечение бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, путёвки на санаторно‑курортное лечение, проезд на пригородных электричках, а также оплату проезда к месту лечения и обратно. Получатель ЕДВ может отказаться от части услуг в пользу денежного эквивалента — после индексации сумма такой компенсации тоже вырастет.