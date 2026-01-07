Ещё один приятный сюрприз — с 1 февраля повысят все социальные выплаты

Такое официальное заявление сделали в Соцфонде России еще перед Новым годом. Там уточнили, что повышение затронет миллионы льготников: от инвалидов и ветеранов до чернобыльцев и Героев РФ и СССР.
Главное изменение коснётся ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) — одной из самых массовых мер соцподдержки. ЕДВ получают инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ и СССР, Герои Труда и некоторые другие категории граждан.
Одновременно проиндексируют стоимость набора социальных услуг (НСУ), который включает обеспечение бесплатными лекарствами и медицинскими изделиями, путёвки на санаторно‑курортное лечение, проезд на пригородных электричках, а также оплату проезда к месту лечения и обратно. Получатель ЕДВ может отказаться от части услуг в пользу денежного эквивалента — после индексации сумма такой компенсации тоже вырастет.
Для чернобыльцев с февраля увеличатся размеры действующих выплат. До апреля 2026 года Социальный фонд беззаявительно перечислит им ежегодные выплаты за выслугу лет, на оздоровление, за вред здоровью и в связи с потерей кормильца.