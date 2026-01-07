Ричмонд
Храм в Новосибирске оцепили из-за сообщения о минировании

Проверка, занявшая около получаса, не подтвердила угрозу, и прихожане смогли зайти в церковь для праздничного богослужения.

Источник: Om1 Новосибирск

Вечером 6 января в Новосибирске правоохранительные органы оцепили Храм всех Святых на Новогодней улице из-за поступившего анонимного сообщения о минировании, в результате чего священнослужителю и прихожанам пришлось встречать Рождество на улице, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.

«Говорят, что нашли какой-то пакет неопознанный… Буду ждать, пока все разрешат», — сказала одна из прихожанок.

Работы заняли у силовиков около получаса, после чего угроза не подтвердилась, и верующих пустили в церковь; на месте инцидента работали кинологи и другие спецслужбы.

Прихожане приняли решение не расходиться и дождаться окончания проверки, чтобы вместе отметить праздник внутри храма.