Храм в Новосибирске оцепили из-за сообщения о минировании

Вечером 6 января в Новосибирске правоохранительные органы оцепили Храм всех Святых на Новогодней улице из-за поступившего анонимного сообщения о минировании, в результате чего священнослужителю и прихожанам пришлось встречать Рождество на улице, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев.