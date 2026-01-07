Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ выросло число регионов со средней зарплатой более 100 тысяч рублей: кто пополнил список

В РФ число регионов со средней зарплатой более 100 тысяч рублей выросло до 14.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в ряде регионов стали зарабатывать больше в 2025 году. В стране выросло число областей со средним доходом более 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году таких регионов насчитывалось 12 штук. Теперь их стало 14, сообщает РИА Новости.

Список пополнили Красноярский и Забайкальский края. Ежемесячный доход в среднем по России при этом составил 99,7 тысячи рублей, по данным на октябрь.

Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и в Москве. В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Сахалин, Ненецкий автономный округ, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область.

С 1 января в России проиндексируют страховую пенсию. Ее размер вырастет на 7,6%. Кроме того, с 1 октября 2026 года выплаты для военных и сотрудников силовых ведомств поднимут на 4%.