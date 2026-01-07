В РФ выросло число регионов со средней зарплатой более 100 тысяч рублей: кто пополнил список

Россияне в ряде регионов стали зарабатывать больше в 2025 году. В стране выросло число областей со средним доходом более 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году таких регионов насчитывалось 12 штук. Теперь их стало 14, сообщает РИА Новости.
Список пополнили Красноярский и Забайкальский края. Ежемесячный доход в среднем по России при этом составил 99,7 тысячи рублей, по данным на октябрь.
Самые высокие зарплаты зафиксированы на Чукотке, в Магаданской области и в Москве. В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ, Камчатка, Сахалин, Ненецкий автономный округ, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ и Мурманская область.
С 1 января в России проиндексируют страховую пенсию. Ее размер вырастет на 7,6%. Кроме того, с 1 октября 2026 года выплаты для военных и сотрудников силовых ведомств поднимут на 4%.