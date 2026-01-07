В РФ выросло число регионов со средней зарплатой более 100 тысяч рублей: кто пополнил список

Россияне в ряде регионов стали зарабатывать больше в 2025 году. В стране выросло число областей со средним доходом более 100 тысяч рублей в месяц. В прошлом году таких регионов насчитывалось 12 штук. Теперь их стало 14, сообщает РИА Новости.