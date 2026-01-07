Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах

«К нам в движение поступил значительный объем обращений от родителей, гулявших с детьми в парках, на набережных, у ледовых городков и в других общественных местах. Суть жалоб едина: повсеместное курение, в том числе электронных сигарет и вейпов, в непосредственной близости от детских площадок, зон отдыха и просто на прогулочных аллеях делает невозможным пребывание на свежем воздухе без вреда для здоровья детей. Граждане указывают, что действующие меры, в частности, статья 6.24 КоАП РФ, недостаточно эффективны для пресечения этого нарушения», — отмечается в документе.