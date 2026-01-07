Общественники предложили увеличить штрафы за курение в общественных местах

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Председатель российского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская предложила увеличить штрафы за курение сигарет и вейпов в общественных местах.
Обращение с соответствующим предложением к премьер-министру России Михаилу Мишустину есть в распоряжении РИА Новости.
«От лица нашего движения и поддерживающих нас граждан, просим вас рассмотреть вопрос об усилении административной ответственности за курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в общественных местах», — сказано в документе.
Инициативой предлагается существенно увеличить размеры административных штрафов за курение, в том числе, на детских площадках, территориях образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах и зонах отдыха. Также предлагается расширить перечень общественных мест, где курение запрещено, за счет включения в него открытых территорий парков, скверов, набережных, а также прилегающих к ним зон, если они являются местами массового отдыха граждан.
По мнению общественников, также следует рассмотреть введение повышенной ответственности за повторное нарушение в течение года, а также усилить контроль за соблюдением антитабачного законодательства со стороны правоохранительных органов и Роспотребнадзора, особенно в местах массового скопления людей.
«К нам в движение поступил значительный объем обращений от родителей, гулявших с детьми в парках, на набережных, у ледовых городков и в других общественных местах. Суть жалоб едина: повсеместное курение, в том числе электронных сигарет и вейпов, в непосредственной близости от детских площадок, зон отдыха и просто на прогулочных аллеях делает невозможным пребывание на свежем воздухе без вреда для здоровья детей. Граждане указывают, что действующие меры, в частности, статья 6.24 КоАП РФ, недостаточно эффективны для пресечения этого нарушения», — отмечается в документе.
По мнению авторов обращения, сложившаяся ситуация не только причиняет дискомфорт, но и наносит прямой вред здоровью несовершеннолетних, формируя у них опасное восприятие курения как социальной нормы, также особую тревогу вызывает агрессивное продвижение вейпов и ароматизированных никотиновых продуктов, привлекательных для молодежи.
«Мы уверены, что ужесточение мер, наряду с активной просветительской кампанией, будет способствовать формированию здоровой среды, особенно для подрастающего поколения, и станет весомым вкладом в укрепление общественного здоровья России. Просим Вас дать поручение профильным министерствам (Минздраву России, МВД России) проработать данный вопрос и внести соответствующие законодательные инициативы», — подчеркивается в документе.