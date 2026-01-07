Ричмонд
Бастрыкин потребовал возбудить дело из‑за аварийного дома в Хабаровске

Жители двухэтажного здания 1910 года постройки годами добиваются расселения, но безрезультатно.

Источник: Соцсети

В Хабаровске история о многолетнем ожидании нового жилья жителями аварийного дома на улице Восточного Семафора в Хабаровске получила федеральный резонанс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично потребовал возбудить уголовное дело в связи с затянувшимся нерасселением здания, признанного аварийным ещё в 2021 году, сообщил Max канал ведомства.

Двухэтажное кирпичное строение, возведённое более века назад, сегодня представляет собой печальное зрелище. Стены испещрены трещинами, кровля и несущие конструкции постепенно разрушаются. Внутри дома царит атмосфера запустения: нет холодного водоснабжения, полностью отсутствует централизованное отопление, не функционирует канализация. Температурный режим не соблюдается, а электричество подаётся с постоянными перебоями.

Жители дома рассказывают, что годами обивают пороги различных инстанций, направляя жалобы и обращения. Каждый раз им обещают рассмотреть вопрос, назначают сроки расселения, которые затем переносятся. Несмотря на официальный статус аварийного жилья, никаких реальных шагов по переселению людей в благоустроенные квартиры предпринято не было.

В отчаянной попытке добиться справедливости жильцы обратились напрямую к председателю СК России. Они направили своё обращение через социальную сеть «ВКонтакте» в приёмную Александра Бастрыкина. История людей, вынужденных годами жить в опасных для здоровья и жизни условиях, не оставила равнодушным главу ведомства.

По итогам рассмотрения обращения Александр Бастрыкин дал чёткие указания руководителю СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Станиславу Юрьевичу Белянскому. Во‑первых, необходимо незамедлительно возбудить уголовное дело по факту бездействия ответственных лиц. Во‑вторых, требуется представить подробный доклад о предварительных и итоговых результатах расследования.

Особое внимание уделено контролю за исполнением поручения: процесс поставлен на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ. Это означает, что ход расследования будет находиться под пристальным вниманием высшего руководства ведомства.