Бастрыкин потребовал возбудить дело из‑за аварийного дома в Хабаровске

Жители дома рассказывают, что годами обивают пороги различных инстанций, направляя жалобы и обращения. Каждый раз им обещают рассмотреть вопрос, назначают сроки расселения, которые затем переносятся. Несмотря на официальный статус аварийного жилья, никаких реальных шагов по переселению людей в благоустроенные квартиры предпринято не было.