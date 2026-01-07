Ричмонд
В Новосибирской области выросло количество жалоб от участников СВО и их семей

Количество обращений выросло почти в два раза.

Источник: Комсомольская правда

В аппарате Уполномоченного по правам человека Новосибирской области Елены Зерняевой зафиксировали рост числа обращений участников спецоперации и членов их семей. Количество жалоб увеличилось почти в два раза.

Так, согласно данным с сайта омбудсмена, за 9 месяцев 2025 года к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области поступило более 1,6 тысячи письменных обращений, 994 из которых по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей. С теми же вопросами 103 человека обратились на личных приемах.

А в 2024 году с января по сентябрь в аппарат омбудсмена поступило чуть больше 1 тысячи письменных обращений, из которых 436 касались сферы защиты прав участников СВО и членов их семей. На личных приемах с такими же вопросами обратился 31 человек.