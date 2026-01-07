В Новосибирской области выросло количество жалоб от участников СВО и их семей

Так, согласно данным с сайта омбудсмена, за 9 месяцев 2025 года к Уполномоченному по правам человека в Новосибирской области поступило более 1,6 тысячи письменных обращений, 994 из которых по вопросам защиты прав участников СВО и членов их семей. С теми же вопросами 103 человека обратились на личных приемах.