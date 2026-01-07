В курганских кинотеатрах в новогодние каникулы взлетели цены на билеты

«Буквально в конце ноября ходили с мужем вечером в кино, билеты тогда стоили 330 рублей. Днем еще дешевле было. А сейчас — во всех кинотеатрах города только за один билет на вечерний сеанс придется заплатить 550 рублей. Для семьи с детьми вообще круглая сумма получается, и как раз сейчас идут все те фильмы, которые дети так ждали — “Чебурашка”, “Буратино”, “Три богатыря”, “Простоквашино”», — сообщили корреспонденту URA.RU курганцы.