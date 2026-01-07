В курганских кинотеатрах в новогодние каникулы взлетели цены на билеты

В кинотеатрах Кургана подняли стоимость билетов.
В кинотеатрах Кургана в новогодние каникулы взлетели цены на билеты. Чтобы сходить вдвоем в кино на вечерний сеанс, придется заплатить не менее тысячи рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили горожане.
«Буквально в конце ноября ходили с мужем вечером в кино, билеты тогда стоили 330 рублей. Днем еще дешевле было. А сейчас — во всех кинотеатрах города только за один билет на вечерний сеанс придется заплатить 550 рублей. Для семьи с детьми вообще круглая сумма получается, и как раз сейчас идут все те фильмы, которые дети так ждали — “Чебурашка”, “Буратино”, “Три богатыря”, “Простоквашино”», — сообщили корреспонденту URA.RU курганцы.
Цены поднялись во всех кинотеатрах города — это следует из афиш на их сайтах. В «России» билеты стоят от 300 до 450 рублей, в «Пушкинском» — от 300 до 550, в «Ультра Синема» — от 350 до 550 в зависимости от времени начала сеанса.
При этом ранее в Кургане проходили бесплатные показы фильмов — участников кинопремии «Бриллиантовая бабочка», организованные Российским фондом культуры в кинотеатре «Россия». Сеансы шли с 22 по 24 декабря, но, по данным источников URA.RU, о них было мало известно горожанам из-за отсутствия широкого оповещения.