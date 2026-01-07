Известный рэпер Tekashi 6ix9ine стал соседом Мадуро в бруклинском СИЗО

Сам артист добровольно явился в изолятор после вынесения ему приговора в три месяца лишения свободы за нарушение условий досрочного освобождения. Стоит отметить, что в этом же учреждении уже содержатся известные личности, такие как Шон Комбс (Diddy) и Луиджи Манджоне, которому предъявлено обвинение в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона.
Как передаёт ABC News, Tekashi 6ix9ine выразил намерение «потанцевать с Мадуро».
Напомним, что 3 января президент Николас Мадуро был захвачен американскими военными в Каракасе и вывезен в Соединённые Штаты. Ему предъявили обвинения в наркоторговле, а следующее заседание суда назначили на 17 марта. Исполняющей обязанности главы государства стала вице-президент Делси Родригес. В то же время ряд западных средств массовой информации получил методические рекомендации по освещению действий американцев в Венесуэле.
