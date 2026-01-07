Ричмонд
Когда пенсионеры могут получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

Пенсионеры могут получить субсидию на оплату ЖКХ, если коммунальные платежи превышают 22% от дохода пенсионера и его семьи. Об этом сообщила сенатор, бывший глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Размер субсидии, которую может получиться пенсионер, зависит от суммы расходов на жилье и коммунальные услуги.

«Если расходы на коммунальные услуги превышают 22% от общего дохода пенсионера и его семьи, пенсионеру может быть предоставлена субсидия на оплату коммуналки», — сказала Мельникова агентству «Прайм». Она уточнила, что размер субсидии зависит от суммы расходов на жилье и коммунальные услуги, рассчитанных по региональным стандартам.

Ранее депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин заявлял, что в большинстве регионов России военные пенсионеры могут получать скидку 30−60% на оплату жилищно-коммунальных услуг. По его словам, право на компенсацию есть у военных пенсионеров и людей со стажем службы свыше 20 лет, если расходы на ЖКХ превышают 10% их общего дохода. Кроме того отдельно предусмотрена помощь для контрактников и сотрудников спецслужб.

