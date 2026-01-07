«Я полюбил Россию»: американский режиссер Тремблей принял православие в Крыму

— Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, — это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в Америке, — цитирует его РИА Новости.