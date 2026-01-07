Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я полюбил Россию»: американский режиссер Тремблей принял православие в Крыму

Режиссер-документалист из Соединенных Штатов Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, рассказал, что полюбил полуостров и принял здесь православие.

Режиссер-документалист из Соединенных Штатов Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, рассказал, что полюбил полуостров и принял здесь православие.

Он живет в Ялте с марта 2020 года, в прошлом году получил вид жительство. Теперь американец планирует направить прошение президенту РФ Владимиру Путину о получении гражданства.

— Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, — это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в Америке, — цитирует его РИА Новости.

Режиссер рассказал, что обвенчался со своей супругой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района.

По его словам, в Крыму он занимается созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, участвует в конференциях, форумах и семинарах.

Экс-депутат парламента Финляндии Ано Туртиайнен получил политическое убежище в РФ. 29 декабря 2025 года он сообщил, что вместе с женой получил российские паспорта. Политик заявил, что его цель заключается в помощи русскому миру своими знаниями и опытом в спорте, бизнесе и политике.