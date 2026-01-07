В праздничные дни пермяки смогут покататься на лыжах на лесных трассах

Одними из самых востребованных остаются трассы у лыжной базы «Динамо», где подготовлены маршруты длиной 1, 3 и 5 километров. В Черняевском лесу рядом со спорткомплексом имени Сухарева работает лыжня протяжённостью 3 километра. Такие же по длине трассы есть на базе «Прикамье». У спорткомплекса «Пермские медведи» в этом сезоне оборудовали сразу несколько маршрутов — на 3, 5 и 10 километров. Также покататься можно за Дворцом культуры железнодорожников, на лыжной базе ПГНИУ в Черняевском лесу. Лыжные трассы подготовлены и в других частях города: возле базы «Искра» на улице Целинной, базы «Южный» на Казахской, на территории комплекса ППИ, в микрорайоне Кислотные дачи на экологической тропе «Ботаническая», а также в Новых Лядах у спорткомплекса «Протон».