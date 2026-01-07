Мужчину с ребенком не допустили на рейс Алматы — Астана

Мужчина утверждает, что он вместе с сыном вовремя прибыл на посадку своего рейса. Однако вылет задерживался, из-за чего в посадочном коридоре образовалась давка. Опасаясь за безопасность ребенка, пассажир решил дождаться посадки на расстоянии от скопления людей, а когда они подошли к стойке посадки, сотрудники авиакомпании сообщили, что пассажиры уже сняты с рейса.