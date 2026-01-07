Синоптик Позднякова предупредила об аномальных морозах до −21 в Москве

За аномально теплым декабрем в Москву пришел аномально морозный январь. Как сообщила aif.ru ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова, в первой половине января температура в столице будет существенно ниже климатической нормы.
«Если еще 7 января ожидается порядка −6 днем, то с 8 января температура воздуха в Москве начнет снижаться. Практически в течение суток столбик термометра упадет до −14… −16, по области в ночные часы до — 18 градусов. Поскольку ветер в порыве прогнозируется до 12−17 метров в секунду, местами будет подниматься метель», — рассказала синоптик.
К выходным, по ее словам, морозы усилятся.
«Преобладающая температура будет в пределах −15… — 21 ночь, днем от −11 до −16. Температура воздуха уже будет ниже климатической нормы градусов на 8, местами на 10», — отметила Позднякова.
Синоптик уточнила, что отрицательная аномалия прогнозируется и в начале второй декады января.
«Если январь 2025 года был рекордно теплый, то сейчас он будет, скорее всего, с отрицательной аномалией. Стоит готовиться к морозам ниже −20», — добавила эксперт.
Ранее Позднякова рассказала, что в рождественскую ночь и на следующей день Москву ожидают снегопады.