Синоптик Позднякова предупредила об аномальных морозах до −21 в Москве

«Если еще 7 января ожидается порядка −6 днем, то с 8 января температура воздуха в Москве начнет снижаться. Практически в течение суток столбик термометра упадет до −14… −16, по области в ночные часы до — 18 градусов. Поскольку ветер в порыве прогнозируется до 12−17 метров в секунду, местами будет подниматься метель», — рассказала синоптик.