В Новосибирске эвакуировали двух человек с водохранилища во время метели

Вечером 6 января центр управления в кризисных ситуациях обратился за содействием к аварийно-спасательной службе Новосибирской области. В районе от села Ленинское до Ярково на акватории водохранилища находились двое человек, которые не могли самостоятельно выбраться.
Как выяснилось, несмотря на штормовое предупреждение, они отправились на рыбалку. При возвращении домой началась сильная метель, а мотособака вышла из строя. Попытки выбраться самостоятельно привели к тому, что люди окончательно потеряли ориентиры и были вынуждены обратиться за помощью.
На поиски выехал экипаж аварийно-спасательного отряда «Приморский». Работы велись при нулевой видимости и сильном ветре. Пострадавших удалось обнаружить в районе села Крупской примерно в пяти километрах от берега.
Молодые люди 2001 и 2010 годов рождения были благополучно эвакуированы на берег и доставлены к своему автомобилю. От медицинской помощи они отказались, сообщив, что чувствуют себя удовлетворительно. Спасатели провели с ними профилактическую беседу и дали рекомендации по согреванию.
