Стало известно, где и как Франция простится с Брижит Бардо

Кинокарьеру Бардо завершила в декабре 1973 года, в возрасте 38 лет. После этого она полностью отказалась от светской жизни и посвятила себя защите животных. Актриса создала фонд охраны природы и направила туда значительную часть своих гонораров. Официальных церемоний она избегала принципиально. В 1985 году Брижит Бардо была награждена орденом Почетного легиона, однако за наградой так и не явилась.