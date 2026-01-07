Стало известно, где и как Франция простится с Брижит Бардо

Франция готовится к прощанию с Брижит Бардо. Похороны актрисы пройдут в Сен-Тропе — на средиземноморском курорте, с которым была связана вся ее поздняя жизнь.
Брижит Бардо умерла накануне Нового года после тяжелой болезни. Решение о формате прощания приняли родственники актрисы. Они отказались от официальных государственных почестей, предложенных Елисейским дворцом, и настояли на закрытой церемонии. Прощание пройдет в местной церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон. На мессу допущены только родные и ближайшие друзья. По данным французской прессы, приглашения президенту Эмманюэлю Макрону направлено не было, передает ТАСС.
Организацией похорон занимался супруг актрисы, предприниматель Бернар д’Ормаль. Из Осло ожидается приезд сына Бардо — Николя Шарье, рожденного в браке с актером Жаком Шарье. Вместе с ним прибудут норвежские внучки и правнучки актрисы.
Из представителей французского политического истеблишмента о намерении присутствовать на церемонии сообщила лишь лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она подчеркнула, что планирует проститься с актрисой в частном порядке, без политического подтекста. Среди близких друзей Бардо ожидается канадский эколог Пол Уотсон, известный своей многолетней борьбой против китобойного промысла.
По информации СМИ, участие в церемонии могут принять музыканты группы Gipsy Kings. Родственники актрисы потребовали от приглашенных не информировать прессу о своем присутствии. В семье пояснили, что не намерены превращать прощание в публичное зрелище.
Брижит Бардо будет похоронена на Морском кладбище Сен-Тропе. Ее склеп расположен неподалеку от могилы режиссера Роже Вадима, умершего в 2000 году. Именно он стал первым мужем актрисы и открыл ей путь в большое кино. Фильм «Бог создал женщину», поставленный Вадимом в 1956 году, сделал Бардо мировой звездой. Картина собрала 33 млн зрителей, включая почти 17 млн в США, и превратила французскую актрису в международный символ эпохи.
Значение Бардо для экономики страны в свое время отмечал генерал Шарль де Голль. По его словам, доходы, которые она приносила Франции, были сопоставимы с прибылью автомобильных заводов Renault. Эти слова подтверждались цифрами: кассовые сборы ее первых фильмов превышали экспортную выручку модели Renault Dauphine.
Кинокарьеру Бардо завершила в декабре 1973 года, в возрасте 38 лет. После этого она полностью отказалась от светской жизни и посвятила себя защите животных. Актриса создала фонд охраны природы и направила туда значительную часть своих гонораров. Официальных церемоний она избегала принципиально. В 1985 году Брижит Бардо была награждена орденом Почетного легиона, однако за наградой так и не явилась.
Дом номер пять на площади Вьоле в XV округе Парижа до сих пор остается местом паломничества. В этой квартире Бардо родилась 28 сентября 1934 года. Детство будущей звезды было омрачено тяжелым дефектом зрения, который не поддавался коррекции, но болезнь не помешала ей выйти на сцену и в кино.
Родители Брижит Бардо вращались в культурных кругах. Подруга ее матери, директор журнала Elle Элен Гордон-Лазарефф, поместила фотографию 15-летней девушки на обложку издания. Именно этот снимок привлек внимание Роже Вадима и стал отправной точкой ее карьеры.
За годы работы в кино Бардо снялась в 48 фильмах. Среди наиболее известных — «Большие маневры», «Частная жизнь» и «Презрение». Ее экранный образ стал символом Франции 1950−1960-х годов.
В день смерти актрисы британская пресса назвала ее легендой века. Французские артисты и деятели культуры отмечали, что для миллионов людей по всему миру имя Брижит Бардо долгие десятилетия оставалось синонимом самой Франции.
