Названы самые удачливые регионы России в 2025 году

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Подмосковье стали лидерами среди субъектов РФ по сумме выигрышей по итогам ушедшего года, рассказали РИА Новости в пресс-службе бренда «Национальная Лотерея», оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином РФ.
«На первом месте по общей сумме выигрышей оказалась Москва: жители столицы выиграли почти 328 миллионов рублей, а число лотерейных миллионеров достигло 17 человек», — рассказал организатор лотерей.
Вторую строчку занял Ханты-Мансийский автономный округ с выигрышами более 318 миллионов рублей и пятью новыми миллионерами.
Третьим удачливым субъектом РФ стала Московская область, где суммарные выигрыши превысили 289 миллионов рублей, а 36 участников стали миллионерами.
Пятерку субъектов РФ с наибольшими суммами выигрышей замыкают Санкт-Петербург (240 миллионов рублей) и Краснодарский край (188 миллионов).
В десятку также вошли Челябинская область, где общая сумма призов составила 162 миллиона рублей, Башкирия с 125 миллионами, Новосибирская область со 120 миллионами, Свердловская область — со 103 миллионами и Ростовская область с 98 миллионами рублей.