Осужденный пожизненно по обвинению в сотрудничестве с РФ агент ЦРУ умер в США: что известно

Стоит напомнить, что Олдрич Эймс работал на ЦРУ более 30 лет. При этом порядка девяти из них он якобы шпионил в пользу Москвы.
«Скончался 5 января 2026 года», — сказано в ответе управления тюрем США.
Тем временем в России ищут хакера, арестованного на Пхукете. Гражданин РФ якобы атаковал системы безопасности в Европе и США. Россия объявила его в международный розыск. Россиянина в октябре задержали на Пхукете по запросу США. Вашингтон подозревает мужчину в совершении преступлений в сфере информационных технологий.
Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.Читать дальше