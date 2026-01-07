Ричмонд
Осужденный пожизненно по обвинению в сотрудничестве с РФ агент ЦРУ умер в США: что известно

В американской тюрьме умер осужденный за шпионаж в пользу РФ агент ЦРУ Эймс.

Источник: Комсомольская правда

С 1994 года экс-агент ЦРУ Олдрич Эймс отбывал наказание в американской тюрьме. Его осудили пожизненно по обвинению в сотрудничестве с Россией. Бывший агент ЦРУ умер 5 января. Об этом сообщили в управлении тюрем США, цитирует РИА Новости.

Стоит напомнить, что Олдрич Эймс работал на ЦРУ более 30 лет. При этом порядка девяти из них он якобы шпионил в пользу Москвы.

«Скончался 5 января 2026 года», — сказано в ответе управления тюрем США.

Тем временем в России ищут хакера, арестованного на Пхукете. Гражданин РФ якобы атаковал системы безопасности в Европе и США. Россия объявила его в международный розыск. Россиянина в октябре задержали на Пхукете по запросу США. Вашингтон подозревает мужчину в совершении преступлений в сфере информационных технологий.

