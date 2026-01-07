Ледник Судного дня может оживить древние бактерии и вызвать катастрофу

Ледник Туэйтса, известный как ледник «Судного дня», начал активно смещаться. Чем грозит человечеству гигантский айсберг, площадь которого сопоставима с территорией Великобритании, aif.ru рассказал член Русского географического общества, океанолог Анатолий Таврический.
Эксперт обратил внимание не то, что ледник особо опасен для судоходства.
«Опасность он будет представлять постоянно. Надо постоянно мониторить положение этой льдины и давать извещения мореплавателям», — отметил он.
По словам Таврического, ледник постепенно уйдет к экватору и начнет таять.
«Если он попадет в теплое экваториальное течение, то постепенно растает. Но это произойдет не скоро, поэтому следить за его перемещениями необходимо», — объяснил эксперт.
Таяние ледника представляет собой еще одну серьезную опасность.
«Там и частицы грунта должны быть, которые постепенно там растворяются, уходят на дно. Могут быть и какие-то организмы в замороженном состоянии, постепенно они будут оттаивать, и могут в море распространиться. Всё надо мониторить, вести наблюдения, исследования», — добавил он.
Западные ученые прогнозируют, что в случае полного таяния ледника «Судного дня» уровень мирового океана может подняться на 60 см. В худшем случае эта цифра может составить до 3−5 метров, что спровоцирует таяние других ледников и климатическую катастрофу.