Экс-помощница Байдена назвала главное качество россиян

«Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России», — сказала Рид, говоря о качестве, которое журналистка ценит в россиянах больше всего.