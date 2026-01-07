Ричмонд
Экс-помощница Байдена назвала главное качество россиян

Экс-помощница Байдена Рид назвала главным качеством россиян сплоченность.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Главное качество русской культуры и россиян — это сплоченность, поделилась мнением в интервью РИА Новости обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.

«Я ценю сплоченность русской культуры. В России много разных религий, народов, и каждый со своей историей, и огромная территория. Но я чувствую ее сплоченность, и это то, что я действительно уважаю здесь, в России», — сказала Рид, говоря о качестве, которое журналистка ценит в россиянах больше всего.

Она отметила, что в США много говорят о расизме, но она не видит его в России, а также не видит в РФ классового неравенства, о котором часто говорят в Европе.

Президент РФ Владимир Путин 22 сентября подписал указ о предоставлении российского гражданства американке Таре Рид, которая была помощницей Байдена в сенате. Она получила российский паспорт в 20-х числах декабря.