Осторожно, токсично: Россиянам рассказали, какие чистящие средства нельзя смешивать

Эксперт перечислил основные правила безопасности при использовании моющих и дезинфицирующих веществ. Он подчеркнул, что нельзя использовать йод и хлорсодержащие растворы с температурой выше 49 градусов, так как при этом выделяется свободный хлор. Также важно строго применять концентрации, рекомендованные инструкцией, и проводить уборку в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты.