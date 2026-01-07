Ричмонд
Осторожно, токсично: Россиянам рассказали, какие чистящие средства нельзя смешивать

Январские каникулы — отличный повод привести дом в порядок, но при работе с бытовой химией важно помнить о правилах безопасности. Особую группу риска представляют препараты с активным хлором или хлорсодержащие средства, едкие щёлочи и кислоты, а также растворы, содержащие аммиак. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Сергей Шихов.

Эксперт перечислил основные правила безопасности при использовании моющих и дезинфицирующих веществ. Он подчеркнул, что нельзя использовать йод и хлорсодержащие растворы с температурой выше 49 градусов, так как при этом выделяется свободный хлор. Также важно строго применять концентрации, рекомендованные инструкцией, и проводить уборку в хорошо проветриваемом помещении с использованием средств индивидуальной защиты.

Большинство моющих и дезинфицирующих средств являются многокомпонентными системами со сложным составим, поэтому их смешение между собой или с другими химическими веществами может привести к образованию опасных соединении (высокотоксичных или даже взрывоопасных).

Сергей Шихов.

Доцент кафедры ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ.

Он также дал рекомендации по хранению бытовой химии: не использовать тару от пищевых продуктов, держать средства в плотно закрытой промышленной упаковке с читаемой этикеткой в недоступном для детей и животных месте. Эксперт советует раз в 2−3 месяца проводить ревизию и утилизировать просроченные средства, разбавляя остатки большим количеством воды перед сливом в канализацию.

При двухфазной мойке специалист рекомендует тщательно смывать первое средство большим количеством воды перед нанесением второго.

«Лучший совет применяйте экологически безопасные средства на основе поверхностно-активных веществ, которые сделают вашу уборку эффективной (один объект — одно средство), приятной и безопасной», — заключил собеседник Life.ru.

Кстати, это копеечное аптечное средство справится с любыми пятнами лучше дорогих пятновыводителей. Life.ru рассказывает о секретах домашней химчистки.

