Шпионивший в пользу России агент ЦРУ умер в американской тюрьме

Как сообщает ТАСС, о смерти Эймса свидетельствуют данные Федерального бюро тюрем США. Он умер 5 января 2026 года в исправительном учреждении штата Мэриленд. Причина смерти не уточняется.
В 1994 году суд признал его виновным в сотрудничестве с советской, а затем российской внешней разведкой на протяжении почти десяти лет. По версии следствия, он выдал более десяти агентов ЦРУ, работавших в российских государственных и оборонных структурах. Эймс работал в американской разведке более 30 лет.
Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.Читать дальше