Шпионивший в пользу России агент ЦРУ умер в американской тюрьме

Бывший сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс, приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу Москвы, умер в американской тюрьме в возрасте 84 лет.

Источник: Анна Майорова/URA.RU/TASS

Как сообщает ТАСС, о смерти Эймса свидетельствуют данные Федерального бюро тюрем США. Он умер 5 января 2026 года в исправительном учреждении штата Мэриленд. Причина смерти не уточняется.

В 1994 году суд признал его виновным в сотрудничестве с советской, а затем российской внешней разведкой на протяжении почти десяти лет. По версии следствия, он выдал более десяти агентов ЦРУ, работавших в российских государственных и оборонных структурах. Эймс работал в американской разведке более 30 лет.

